Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали

49-летнему злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, 22 февраля в 19:40 по переулку Отакара Яроша было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.
За считанные часы полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 49-летний ранее судимый харьковчанин. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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