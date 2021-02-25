25.02.2021 09:32

Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали

49-летнему злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 22 февраля в 19:40 по переулку Отакара Яроша было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.



За считанные часы полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 49-летний ранее судимый харьковчанин. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.



Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.