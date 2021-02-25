Главная Новости Криминал и происшествия Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали
25.02.2021  09:32   

Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали

49-летнему злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 22 февраля в 19:40 по переулку Отакара Яроша было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.

За считанные часы полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 49-летний ранее судимый харьковчанин. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, киллер, харьков, смерть, труп
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.02 Криминал и происшествия Убийство у супермаркета: стрелку сообщили о подозрении 22.02 Криминал и происшествия Убийство возле супермаркета: в центре Харькова застрелен мужчина (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 22.02 Криминал и происшествия Расправа у супермаркета: убийца задержан
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 