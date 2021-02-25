25.02.2021 09:16

Водолазы подняли со дна реки тело погибшего рыбака, поиски еще одного человека продолжаются (ФОТО)

Поиски пропавших рыбаков продолжаются второй день.

Двое мужчин провалились под лед на реке Северский Донец в селе Зидьки Змиевского района 23 февраля.

В 17:05 о происшествии сообщил спасателям местный житель. Он проходил мимо места происшествия услышал крики со стороны водоема. Подбежав поближе, увидел, что двое мужчин держались за лед в проруби и звали на помощь. Мужчина не смог им помочь, так как это место очень опасное, и побежал к ближайшему дому, чтобы вызвать сотрудников ГСЧС, потому что мобильного при нем не було. Затем вернулся и встретил на месте происшествия спасательное подразделение Змиевского РО ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей рыбаков на льду уже не было. Сотрудники ГСЧС установили,что примерно 40 метров от берега на реке Северский Донец находится промоина в кризисе.



24 февраля в 11:30 на место происшествия прибыла Харьковская областная коммунальная аварийно-спасательная служба и были начаты подводные поисковые работы. Водолазы обследовали дно русла реки Северский Донец площадью около 200 квадратных метров и в ходе поисковых работ на поверхность было поднято тело мужчины 1959 года, жителя Змиева.

Тело другого мужчины 1968 года рождения, также жителя Змиева, не найдено. Поисковые работы Харьковской областной коммунальной аварийно-спасательной службой продолжаются.