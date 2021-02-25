В доме под Харьковом погибла пожилая женщина (ФОТО)

Пожар произошел в поселке Буды утром 24 февраля.
В шесть утра спасателям сообщили о пожаре на ул. Харьковской, 77.
По прибытию пожарных на место происшествия установлено, что горит перекрытие частного домовладения на площади 10 м.кв.
Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. На тушение было подано 2 пожарных ствола.
Во время пожаротушения в доме обнаружено тело 84-летней хозяйки дома.
В течение двадцати минут огонь локализовали, в 8:10 - ликвидировали.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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