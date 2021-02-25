25.02.2021 09:02

В доме под Харьковом погибла пожилая женщина (ФОТО)

Пожар произошел в поселке Буды утром 24 февраля.

В шесть утра спасателям сообщили о пожаре на ул. Харьковской, 77.



По прибытию пожарных на место происшествия установлено, что горит перекрытие частного домовладения на площади 10 м.кв.

Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. На тушение было подано 2 пожарных ствола.

Во время пожаротушения в доме обнаружено тело 84-летней хозяйки дома.



В течение двадцати минут огонь локализовали, в 8:10 - ликвидировали.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.