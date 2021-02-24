В Змиеве два рыбака провалились под лед и утонули

Жители города Змиев пошли на зимнюю рыбалку, провалились под лед и утонули. Произошло 23 февраля 2021 в городе Змиев на реке Северский Донец.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Правоохранители рассказали, что около 17:00 в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что под лед на реке провалились двое мужчин и нужна помощь в спасении. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, однако спасти пострадавших не удалось. На момент приезда полицейских 62 и 53-летний мужчины ушли под лед. Через некоторое время были установлены их личности. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению тел в водоеме.
Сведения внесены в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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