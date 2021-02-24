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24.02.2021  13:53   

ДТП на Гагарина собрало пробку со стороны центра (ВИДЕО)

О происшествии сообщили очевидцы.

Около полудня 24 февраля на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Молочной столкнулись две легковушки.

Сведений о пострадавших нет.

По словам очевидцев, собралась большая пробка со стороны центра.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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