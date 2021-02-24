ДТП на Гагарина собрало пробку со стороны центра (ВИДЕО)

О происшествии сообщили очевидцы.
Около полудня 24 февраля на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Молочной столкнулись две легковушки.
Сведений о пострадавших нет.
По словам очевидцев, собралась большая пробка со стороны центра.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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