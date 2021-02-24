24.02.2021 13:05

Заведующая детсада "отмыла" 330 000 гривен бюджетных денег

Заведующая детского сада своими незаконными действиями нанесла материальный ущерб государству на сумму около 330 000 гривен.

Правоохранители совместно с работниками УСБУ разоблачили схему завладения бюджетными средствами при приеме на работу и выплате заработной платы несуществующему персоналу, которые в дальнейшем присвоила руководитель дошкольного учебного заведения в одном из поселков района.



В пресс-службе областной полиции рассказали, что последние несколько лет заведующая детсада вносила ложную информацию про отработанное время в табеле учета работников, которые фактически не выполняли своих полномочий, а лишь фигурировали на бумаге.



Сейчас в рамках досудебного расследования проверяются другие должностные лица на причастность к совершению преступления.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.