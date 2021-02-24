Главная Новости Криминал и происшествия Заведующая детсада "отмыла" 330 000 гривен бюджетных денег
24.02.2021  13:05   

Заведующая детсада "отмыла" 330 000 гривен бюджетных денег

Заведующая детского сада своими незаконными действиями нанесла материальный ущерб государству на сумму около 330 000 гривен.

Правоохранители совместно с работниками УСБУ разоблачили схему завладения бюджетными средствами при приеме на работу и выплате заработной платы несуществующему персоналу, которые в дальнейшем присвоила руководитель дошкольного учебного заведения в одном из поселков района.

В пресс-службе областной полиции рассказали, что последние несколько лет заведующая детсада вносила ложную информацию про отработанное время в табеле учета работников, которые фактически не выполняли своих полномочий, а лишь фигурировали на бумаге.

Сейчас в рамках досудебного расследования проверяются другие должностные лица на причастность к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, харьков, ущерб
 
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