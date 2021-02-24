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24.02.2021  12:24   

Двух жителей области будут судить за незаконное производили алкоголя

На территории Купянского района группа лиц организовала подпольное производство алкогольных напитков, с дальнейшим сбытом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры

В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 году обнаружено и изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 000 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки.

На подпольном производстве под Харьковом бодяжили элитный алкоголь

Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области.
Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, алкоголь
 
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