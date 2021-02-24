Двух жителей области будут судить за незаконное производили алкоголя

На территории Купянского района группа лиц организовала подпольное производство алкогольных напитков, с дальнейшим сбытом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 году обнаружено и изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 000 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки.
На подпольном производстве под Харьковом бодяжили элитный алкоголь
Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области.
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