24.02.2021 12:24

Двух жителей области будут судить за незаконное производили алкоголя

На территории Купянского района группа лиц организовала подпольное производство алкогольных напитков, с дальнейшим сбытом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры



В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 году обнаружено и изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 000 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки.

На подпольном производстве под Харьковом бодяжили элитный алкоголь



Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области.

Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.