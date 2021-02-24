На проспекте Гагарина водитель надул в Драгер 1.41 промилле

За ночную смену харьковские патрульные обнаружили 11 нетрезвых водителей.
23 февраля вечером на проспекте Гагарина, патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за нарушение правил дорожного движения.
Во время общения с водителем и составления административных материалов полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Гражданин согласился в законном порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью Драгера. Результат осмотра составил 1,41 промилле, что в 7 раз превышает допустимую норму.
На водителя автомобиля ЗАЗ патрульные составили админпротокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП. Материал в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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