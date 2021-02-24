24.02.2021 12:02

На проспекте Гагарина водитель надул в Драгер 1.41 промилле

За ночную смену харьковские патрульные обнаружили 11 нетрезвых водителей.

23 февраля вечером на проспекте Гагарина, патрульные остановили автомобиль ЗАЗ за нарушение правил дорожного движения.



Во время общения с водителем и составления административных материалов полицeйские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.



Гражданин согласился в законном порядке пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью Драгера. Результат осмотра составил 1,41 промилле, что в 7 раз превышает допустимую норму.



На водителя автомобиля ЗАЗ патрульные составили админпротокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП. Материал в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.