24.02.2021 11:33

В харьковском аэропорту задержали иностранцев, которые везли брендовые вещи для модников

Кроссовки «GUCCI» и спортивные костюмы «NIKE» - на таможенном посту «Аэропорт« Харьков» у иностранцев изъято незадекларированную одежду и обувь.

На таможенном посту «Аэропорт« Харьков» во время углубленного досмотра багажа и ручной клади с помощью рентгеноборудования специалисты Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили у пассажиров рейса из Стамбула одежду и обувь (женские кроссовки с надписью «GUCCI» разных размеров и цветов и спортивные мужские костюмы «NIKE»), в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины и подлежат налогообложению таможенными платежами.

Двое молодых людей, граждане Узбекистана, студенты одного из вузов Харькова, которые формой прохождения таможенного контроля выбрали прохождения через канал упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», нарушили установленный Таможенным кодексом Украины порядок. И хотя граждане заявили, что общая стоимость товаров, которые перемещаются, в среднем составляет не больше 800 евро, но сотрудники таможни приняли решение о необходимости дополнительного определения таможенной стоимости товаров и направили запрос в Харьковское управление экспертиз и исследований СЛЕД Гостаможслужбы.

По результатам ответа выяснено, что общая стоимость вышеуказанных товаров вдвое превысила названную ими сумму, и это при том, что на одного человека через границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей можно ввезти товар стоимостью не более 1000 евро на человека. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины. На нарушителей составлены протоколы, а незадекларированную одежду и обувь изъято.