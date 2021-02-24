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24.02.2021  11:53   

Под Харьковом сгорел внедорожник (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар во внедорожнике.

24 февраля в 4:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке поселок Малая Даниловка, на ул. Гагарина, 3.

Горел автомобиль «Toyota Land Cruiser», 2006 года выпуска.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах из Харькова. На момент прибытия спасателей внедорожник горел по всей площади в 6 кв.м.

В 4:49 пожар локализован, в 5:07 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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