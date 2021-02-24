Под Харьковом сгорел внедорожник (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар во внедорожнике.
24 февраля в 4:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке поселок Малая Даниловка, на ул. Гагарина, 3.
Горел автомобиль «Toyota Land Cruiser», 2006 года выпуска.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах из Харькова. На момент прибытия спасателей внедорожник горел по всей площади в 6 кв.м.
В 4:49 пожар локализован, в 5:07 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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