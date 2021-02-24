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24.02.2021  11:16   

На Харьковщине в горящей котельной получил ожоги мужчина

24 февраля в 00:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Змиевской район, поселок Лиман, ул. Змиевская, 32.

К месту происшествия прибыли спасатели 58-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия стало известно, что возгорание возникло в пристроенной к дому котельной и распространялось дальше. Площадь пожара составляла 150 кв.м. В результате пожара хозяин дома получил ожоги головы и нижних предплечий. Он  былгоспитализирован в ожоговый центр Харькова.



Спасатели локализовали пожар 1:00 и ликвидировали ее в 5:55.

По предварительным данным причиной возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, ожоги, харьков
 
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