На Харьковщине в горящей котельной получил ожоги мужчина

24 февраля в 00:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Змиевской район, поселок Лиман, ул. Змиевская, 32.
К месту происшествия прибыли спасатели 58-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия стало известно, что возгорание возникло в пристроенной к дому котельной и распространялось дальше. Площадь пожара составляла 150 кв.м. В результате пожара хозяин дома получил ожоги головы и нижних предплечий. Он былгоспитализирован в ожоговый центр Харькова.
Спасатели локализовали пожар 1:00 и ликвидировали ее в 5:55.
По предварительным данным причиной возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: