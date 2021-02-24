На Профессорской улице сгорел Mercedes (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в легковушке.
23 февраля в 17:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Профессорской, 32.
Горел автомобиль «Mercedes-E220», в 2015 году выпуска, черного цвета.
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон на площади около 4 кв.м.
В 17:52 пожар был локализован, а в 18:23 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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