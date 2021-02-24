24.02.2021 10:00

На Профессорской улице сгорел Mercedes (ФОТО)

В Шевченковском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар в легковушке.

23 февраля в 17:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Профессорской, 32.

Горел автомобиль «Mercedes-E220», в 2015 году выпуска, черного цвета.



К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и салон на площади около 4 кв.м.



В 17:52 пожар был локализован, а в 18:23 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.