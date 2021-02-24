В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп хозяина (ФОТО)

Причиной пожара могло стать нарушение неосторожное обращение с огнем.
23 февраля в 6:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на ул. Выгонского, 33.
Из сообщения местных жителей стало известно, что огонь охватил все внутренние помещения частного деревянного дома.
К месту происшествия направили дежурный караул 28-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 24 кв.м. Пожарные локализовали пожар в 6:51 и ликвидировали ее в 09:00.
Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело погибшего хозяина, 1953 года рождения.
По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение неосторожное обращение с огнем.
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