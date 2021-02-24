24.02.2021 09:26

В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп хозяина (ФОТО)

Причиной пожара могло стать нарушение неосторожное обращение с огнем.

23 февраля в 6:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на ул. Выгонского, 33.

Из сообщения местных жителей стало известно, что огонь охватил все внутренние помещения частного деревянного дома.



К месту происшествия направили дежурный караул 28-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 24 кв.м. Пожарные локализовали пожар в 6:51 и ликвидировали ее в 09:00.

Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили тело погибшего хозяина, 1953 года рождения.





По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение неосторожное обращение с огнем.