23.02.2021 19:28

Убийство у супермаркета: стрелку сообщили о подозрении

Следователи сообщили о подозрении злоумышленнику в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова.

Как сообщает ГУ Нацполиции, правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, 22 февраля в 19:40 по переулку Отакара Яроша было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.

За считанные часы полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 49-летний ранее судимый харьковчанин. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.