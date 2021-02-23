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23.02.2021  09:43   

Полицейские кувалдой выбивали двери в дом грабителей, отобравших у прохожего телефон (ВИДЕО)

Полицейские Харьковщины разоблачили двух мужчин в совершении разбойного нападения

20 февраля к правоохранителям обратился 25-летний заявитель и сообщил, что накануне около 23:30 по улице Свободная в городе Люботин неизвестные напали на него и, угрожая ножом, завладели его имуществом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска в совершении преступления разоблачили двух безработных мужчин - 20-летнего ранее судимого жителя города Люботин и 26-летнего ранее неоднократно судимого за корыстные преступления харьковчанина.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Нападавшим грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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