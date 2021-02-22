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22.02.2021  19:59   

Пропавшую нашли вдали от дома: женщина исчезла субботним утром

Сейчас она вернулась к родственникам.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 февраля 2021 года в Балаклейском районе Харьковской области около 21:00 в полицию поступила информация об исчезновении 63-летней жительницы района, которая утром ушла из дома и пропала без вести.
 
Родственники пытались самостоятельно отыскать женщину, но безрезультатно, и они обратились за помощью к полиции.
 
На поиски пропавшей были ориентированы оперативники, наряды реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели прилегающую территорию места проживания разыскиваемой, заброшенные дома, и лесной массив.
 
Благодаря слаженным действиям полицейских женщину нашли за 40 км от дома и вернули ее.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала женщина, найдена, харьков
 
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