22.02.2021 19:59

Пропавшую нашли вдали от дома: женщина исчезла субботним утром

Сейчас она вернулась к родственникам.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 февраля 2021 года в Балаклейском районе Харьковской области около 21:00 в полицию поступила информация об исчезновении 63-летней жительницы района, которая утром ушла из дома и пропала без вести.

Родственники пытались самостоятельно отыскать женщину, но безрезультатно, и они обратились за помощью к полиции.

На поиски пропавшей были ориентированы оперативники, наряды реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели прилегающую территорию места проживания разыскиваемой, заброшенные дома, и лесной массив.

Благодаря слаженным действиям полицейских женщину нашли за 40 км от дома и вернули ее.