22.02.2021 19:31

Пошел кататься и пропал: копы отыскали потерявшегося мальчика

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали чуть не погибшего десятилетнего ребенка.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 21 февраля 2021 года около 22:20 в отдел полиции № 2 Чугуевского райуправления полиции поступила информация из службы «102» о том, что в селе Зидьки исчез 10-летний мальчик.

Около 15:30 он пошел кататься на санках и пропал без вести.

Весь личный состав отдела полиции был поднят по тревоге.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, ребенка нашли возле остановки железнодорожного транспорта.

Мальчик потерялся и очень замерз.

По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции № 2 Чугуевского РУП Андрея Дмитриева, с ребенком все в порядке.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности.