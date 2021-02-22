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22.02.2021  19:31   

Пошел кататься и пропал: копы отыскали потерявшегося мальчика

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали чуть не погибшего десятилетнего ребенка.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 21 февраля 2021 года около 22:20 в отдел полиции № 2 Чугуевского райуправления полиции поступила информация из службы «102» о том, что в селе Зидьки исчез 10-летний мальчик.
 
Около 15:30 он пошел кататься на санках и пропал без вести.
 
Весь личный состав отдела полиции был поднят по тревоге.
 
Благодаря слаженным действиям правоохранителей, ребенка нашли возле остановки железнодорожного транспорта.
 
Мальчик потерялся и очень замерз.
 
По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции № 2 Чугуевского РУП Андрея Дмитриева, с ребенком все в порядке.
 
В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, найден ребенок, харьков, потерялся
 
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