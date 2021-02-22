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22.02.2021  19:11   

Смерть на складе: полуночному убийце предъявлено подозрение (ФОТО)

Полицейские сообщили о подозрение харьковчанину, нанесшему смертельные травмы мужчине.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 февраля 2021 года в 23:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение о том, что в складском помещении на улице Китаенко обнаружено тело 41-летнего мужчины.
 
На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа отдела полиции. 
 
Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. 
 
Предварительно установлено, что 47-летний мужчина нанес 41-летнему жителю Харьковской области телесные повреждения. 
 
От полученных травм пострадавший скончался.
 
В настоящее время следователем уголовное производство квалифицировано по ч. 2 ст.  121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишение свободы.
 
Досудебное расследование продолжается. 
 
Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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