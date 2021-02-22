22.02.2021 19:11

Смерть на складе: полуночному убийце предъявлено подозрение (ФОТО)

Полицейские сообщили о подозрение харьковчанину, нанесшему смертельные травмы мужчине.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 февраля 2021 года в 23:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение о том, что в складском помещении на улице Китаенко обнаружено тело 41-летнего мужчины.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что 47-летний мужчина нанес 41-летнему жителю Харьковской области телесные повреждения.

От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время следователем уголовное производство квалифицировано по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.