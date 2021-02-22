Главная Новости Криминал и происшествия Внезапная смерть: мужчина погиб в воде (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
22.02.2021  18:49   

Внезапная смерть: мужчина погиб в воде (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

О найденном мертвом теле сообщают очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполции,тело гражданина без признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины смерти.

Информация о происшествии внесена в единый учет, проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшего.

Как ранее инофрмировали соцсети, труп мужчины найден на роднике Владислава Зубенко.

 

 

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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