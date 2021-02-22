Внезапная смерть: мужчина погиб в воде (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 22 февраля Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.

Ночью резко похолодает: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 февраля В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.