22.02.2021 15:06

В Васищево мужчину в позе "летучей мыши" спасатели снимали с балкона

В поселке Васищево мужчина под наркотическими средствами висел вниз головой с балкона.

Жители Васищево 21 февраля в 14:49 сообщили спасателям, что по карнизу балкона, расположенного на 5 этаже ходит мужчина.

Когда пожарные приехали на место происшествия, с помощью автолестницы они сняли мужчину 1981 года рождения, который находился под наркотическим воздействием и пытался выпрыгнуть с балкона.

После его передали медицинским работникам.