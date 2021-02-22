Главная Новости Криминал и происшествия В Васищево мужчину в позе "летучей мыши" спасатели снимали с балкона
22.02.2021  15:06   

В Васищево мужчину в позе "летучей мыши" спасатели снимали с балкона

В поселке Васищево мужчина под наркотическими средствами висел вниз головой с балкона.

Жители Васищево 21 февраля в 14:49 сообщили спасателям, что по карнизу балкона, расположенного на 5 этаже ходит мужчина.

Когда пожарные приехали на место происшествия, с помощью автолестницы они сняли мужчину 1981 года рождения, который находился под наркотическим воздействием и пытался выпрыгнуть с балкона.

После его передали медицинским работникам.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожарные, васищеко, наркоман
 
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