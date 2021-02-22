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22.02.2021  13:25   

Правоохранители рассказали о стрельбе у аптеки на проспекте Александровском

По данному факту следователями открыто несколько уголовных производств.

21 февраля в полицию поступила информация о том, что в одной из аптек, расположенной по проспекту Александровскому, несколько человек зашли в помещение и приобрели два блистера медпрепарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.



Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан, кторые пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществил несколько выстрелов и повредила автомобиль граждан.



Правоохранители задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.



Также следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее Редпост писал, что активистами общественной организации «Потон» была выявлена аптека, в которой любой желающий мог приобрести опиумосодержащие таблетки без необходимых документов.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  стрельба, аптека, активисты
 
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