Правоохранители рассказали о стрельбе у аптеки на проспекте Александровском

По данному факту следователями открыто несколько уголовных производств.
21 февраля в полицию поступила информация о том, что в одной из аптек, расположенной по проспекту Александровскому, несколько человек зашли в помещение и приобрели два блистера медпрепарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.
Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан, кторые пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществил несколько выстрелов и повредила автомобиль граждан.
Правоохранители задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Также следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Ранее Редпост писал, что активистами общественной организации «Потон» была выявлена аптека, в которой любой желающий мог приобрести опиумосодержащие таблетки без необходимых документов.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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