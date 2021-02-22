Сбыт наркотиков и незаконное обращение с оружием. Двум наркодельцам грозит до 12 лет тюрьмы.

Чугуевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту перевозки, сбыта наркотического вещества, а также использования средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ с целью продолжения незаконного его оборота и хранения огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что два человека в течение апреля - декабря 2020 года хранили, перевозили и сбывали особо опасное психотропное вещество - PVP. Впоследствии они использовали средства, полученные от незаконного оборота психотропных веществ с целью продолжения закупки и сбыта новых наркотических средств. Также во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наркотические средства, устройства для их взвешивания и огнестрельное оружие.
Максимальная санкция указанных статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
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