22.02.2021 12:10

Сбыт наркотиков и незаконное обращение с оружием. Двум наркодельцам грозит до 12 лет тюрьмы.

Чугуевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту перевозки, сбыта наркотического вещества, а также использования средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ с целью продолжения незаконного его оборота и хранения огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что два человека в течение апреля - декабря 2020 года хранили, перевозили и сбывали особо опасное психотропное вещество - PVP. Впоследствии они использовали средства, полученные от незаконного оборота психотропных веществ с целью продолжения закупки и сбыта новых наркотических средств. Также во время обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наркотические средства, устройства для их взвешивания и огнестрельное оружие.

Максимальная санкция указанных статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.