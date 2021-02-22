22.02.2021 10:10

На Гоптовке гражданин Украины "забыл" задекларировать почти 30 тысяч евро

Накануне на Гоптовке таможенники обнаружили попытку незаконного перемещения валюты. Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Водитель легковушки, который двигался в направлении РФ, выбрал "зеленый коридор" и заявил о перемещении через таможенную границу валюты в сумме, не превышающей 10 тысяч евро.

Но когда он предъявил валюту для пересчета, то оказалось что сумма денежных средств составляет 28 300 евро. Со слов нарушителя, он забыл о том, какую сумму он перевозит.

Таким образом гражданин во время устного декларирования заявил не в полном объеме сумму валюты, которую перемещал через таможенную границу Украины и по поводу заполнения бланка декларации перемещения валютных ценностей, не обратился.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины. На нарушителя составлен протокол, а сумму валютных ценностей, которая превысила установленную законодательством норму, а именно 18300 евро, изъято.

Ранее Редпост писал о том, что Слобожанские таможенники обнаружили незадекларированные товары на сумму 3,5 тысячи евро.