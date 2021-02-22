22.02.2021 08:53

Нацгвардейцы нашли пожилую женщину, которую неделю не могли найти родные

Гвардейцы 5-й Слобожанской бригады во время патрулирования на Южном вокзале нашли пожилую женщину, которая пропала без вести неделю назад.

18 февраля военнослужащие 5-й Слобожанской бригады шли привычным маршруту патрулирования и увидели в зале ожидания пожилую женщину, которая по внешности была похожа на Галину Чех. Ее разыскивали правоохранители уже седьмые сутки. Женщина страдает потерей памяти и где она находилась до того, пока не нашли нацгвардейцы вспомнить не смогла. Военнослужащие передали женщину работникам полиции, которые того же день ее вернули домой.