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22.02.2021  08:53   

Нацгвардейцы нашли пожилую женщину, которую неделю не могли найти родные

Гвардейцы 5-й Слобожанской бригады во время патрулирования на Южном вокзале нашли пожилую женщину, которая пропала без вести неделю назад.

 
18 февраля военнослужащие 5-й Слобожанской бригады шли привычным маршруту патрулирования и увидели в зале ожидания пожилую женщину, которая по внешности была похожа на Галину Чех. Ее разыскивали правоохранители уже седьмые сутки. Женщина страдает потерей памяти и где она находилась до того, пока не нашли нацгвардейцы вспомнить не смогла. Военнослужащие передали женщину работникам полиции, которые того же день ее вернули домой.
 
Напомним, 11 февраля 79-летняя Галина Чех ушла из дома в поселке Вольному Лозовского района Харьковской области в неизвестном направлении.
 
Тэги:  нацгвардия, нашли женщину, харьков
 
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