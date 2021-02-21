ДТП: Два авто разбились на пешеходном переходе (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграм-канал ХС Харьков, на Тюринской - ДТП.
Здесь крепко столкнулись Daewoo Lanos и Жигули.
Подроностей о причнах аварии и постралвших пока нет.
Главный рецепт сегодняшнего дня – соблюдать меру. Важно направить свою энергию в полезное русло, не растратив ее по пустякам.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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