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21.02.2021  13:43   

ДТП: Два авто разбились на пешеходном переходе (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграм-канал ХС Харьков, на Тюринской - ДТП.

Здесь крепко столкнулись Daewoo Lanos и Жигули.

Подроностей о причнах аварии и постралвших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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