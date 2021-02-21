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21.02.2021  09:31   

Черные лесорубы: ущерб бензопилой в миллион гривен (ФОТО)

Правоохранители сообщили трем жителям Харьковщины о подозрении в незаконной порубке деревьев.

Злоумышленники бензопилой срезали 86 дерева породы «ясень». Своими действиями они нанесли Богодуховской городском совете Харьковской области ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.
 
11 січня до Богодухівського районного відділу поліції надійшла  інформація  від жителя району про те, що поблизу села Максимівка невідомі особи вирубують ліс.
 
Выездом на место происшествия сотрудники сектора криминальной полиции установили, что к совершению данного преступления причастны 28, 34 и 35-летние жители района.
 
Полицейские изъяли вещественные доказательства.
 
В настоящее время следственным Богодуховского РВП по данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет тюремного заключения.
 
Трем мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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