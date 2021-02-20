20.02.2021 11:32

Огнеборцы всю ночь тушили пожар на предприятии (ФОТО, ВИДЕО)

Ликвидировать его удалось только рано утром.

Как информирует ГУ ГСЧС, 19 февраля 2021 года в 19:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на производственном предприятии по адресу: Харьковская область, Харьковский район, поселок Песочин, вул. Транспортная, 116.

К месту происшествия сразу направили 2 пожарно-спасательных отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части и подразделение местной пожарной охраны поселка Песочин. На время прибытия первых подразделений стало известно, что горит одноэтажное здание цеха по производству пластиковых изделий площадью свыше 2500 кв.м. Внутри здания стоял автомобиль “ВАЗ 2121”, который также горел. Площадь пожара составляла 1000 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние объекты. Несмотря на ситуацию, руководитель тушения пожара повысил уровень сложности пожара до 2-го и вызвал дополнительные силы и средства.

Всего в борьбе со стихией участвовали 42 спасателя, 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС, в том числе 2 авто Национального университета гражданской защиты Украины, а также пожарный поезд и автоцистерна МПК.

Разведка пожара не обнаружила внутри горящего помещения присутствия людей. На тушение огня подали 7 пожарных стволов, работало 4 звена газодымозащитной службы. В 22:03 состоялась локализация пожара, в 04:28 — окончательная ее ликвидация. Пострадавших нет.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь и защитить 2 соседние здания.

Причина возникновения возгорания и нанесенный ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.