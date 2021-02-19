На Салтовке обнаружен труп

О смерти мужчины сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, найдено мертвое тело.
Труп лежит перекрёстке Блюхера и Широнинцев.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Холода отступают, синоптики даже обещают небольшую оттепель и дождь.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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