Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке обнаружен труп
19.02.2021  18:00   

На Салтовке обнаружен труп

О смерти мужчины сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ,  найдено мертвое тело.

Труп лежит перекрёстке Блюхера и Широнинцев.

 

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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