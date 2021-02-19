ДТП: Фура перегородила мост на магистрали - движение частично парализовано (ФОТО)

О двух столкновениях на Московском проспекте сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, два ДТП произошли на Московском проспекте в районе стнации метро им. Масельского.
Одна авария - на мосту, фура перегородила дорогу,
Вторая - перед мостом на Московском.
Движение затруднено, лучше объезжайте.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Холода отступают, синоптики даже обещают небольшую оттепель и дождь.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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