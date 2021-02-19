Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Фура перегородила мост на магистрали - движение частично парализовано (ФОТО)
19.02.2021  16:43   

ДТП: Фура перегородила мост на магистрали - движение частично парализовано (ФОТО)

О двух столкновениях на Московском проспекте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, два ДТП  произошли на Московском проспекте в районе стнации метро им. Масельского.

Одна авария - на мосту, фура перегородила дорогу,

Вторая - перед мостом на Московском.

Движение затруднено, лучше объезжайте.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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