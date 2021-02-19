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19.02.2021  14:58   

В Харькове провели спецоперацию по обезвреживанию банды вымогателей (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего, умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 УК Украина).

 
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что группа из четырех человек в течение длительного времени требовали у мужчины денежные средства в сумме 2 тысяч долларов США.
 
"Установлено, что в октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. Продолжая оказывать давление на потерпевшего, неизвестный бросил взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащую потерпевшему", - сообщили в ведомстве.
 
 
15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга и после передачи 19 февраля остальной части денежных средств правоохранителями на горячем задержали четырех членов группы.
 
Кроме того, установлено, что указанные лица причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.
 
Сейчас решается вопрос про уведомление о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Следственные действия продолжаются

Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  вымогатели, харьков, спецоперация
 
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