19.02.2021 14:58

В Харькове провели спецоперацию по обезвреживанию банды вымогателей (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего, умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 УК Украина).

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что группа из четырех человек в течение длительного времени требовали у мужчины денежные средства в сумме 2 тысяч долларов США.

"Установлено, что в октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. Продолжая оказывать давление на потерпевшего, неизвестный бросил взрывную шашку в помещение шиномонтажа, принадлежащую потерпевшему", - сообщили в ведомстве.

15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга и после передачи 19 февраля остальной части денежных средств правоохранителями на горячем задержали четырех членов группы.

Кроме того, установлено, что указанные лица причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.

Сейчас решается вопрос про уведомление о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются