Главная Новости Криминал и происшествия Успел выкатить из гаража. На Лысой горе сгорел Chevrolet Aveo (ВИДЕО)
19.02.2021  11:30   

Успел выкатить из гаража. На Лысой горе сгорел Chevrolet Aveo (ВИДЕО)

О происшествии сообщает телеграм-канал ТРУХА.

 

В районе Лысой горы на улице Осетинской горит автомобиль Chevrolet Aveo. Отмечается, что авто вспыхнуло в гараже, но хозяин транспортного средства успел выкатить его на улицу. Возгорание началось в моторном отсебе автомобиля.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Что послужило причиной возгорания - неизвестно. 

Ранее Редпост писал, что в Холодногорском районе Харькова горел автомобиль Opel Astra.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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