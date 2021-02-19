Успел выкатить из гаража. На Лысой горе сгорел Chevrolet Aveo (ВИДЕО)

О происшествии сообщает телеграм-канал ТРУХА.
В районе Лысой горы на улице Осетинской горит автомобиль Chevrolet Aveo. Отмечается, что авто вспыхнуло в гараже, но хозяин транспортного средства успел выкатить его на улицу. Возгорание началось в моторном отсебе автомобиля.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Что послужило причиной возгорания - неизвестно.
Ранее Редпост писал, что в Холодногорском районе Харькова горел автомобиль Opel Astra.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
ветер: