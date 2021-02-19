Пьяный прохожий оказался в розыске за мошенничество

Инцидент произошел в Московском районе Харькова
Днем 17 февраля внимание патрульных привлек мужчина, который находился в пьяном виде в общественном месте.
Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что его разыскивают правоохранители за совершение мошенничества в Запорожской области, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины
Всего за минувшие сутки патрульные обнаружили четырех человек, находящихся в розыске.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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