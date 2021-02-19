19.02.2021 12:04

Пьяный прохожий оказался в розыске за мошенничество

Инцидент произошел в Московском районе Харькова

Днем 17 февраля внимание патрульных привлек мужчина, который находился в пьяном виде в общественном месте.



Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что его разыскивают правоохранители за совершение мошенничества в Запорожской области, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины

Всего за минувшие сутки патрульные обнаружили четырех человек, находящихся в розыске.