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19.02.2021  12:04   

Пьяный прохожий оказался в розыске за мошенничество

Инцидент произошел в Московском районе Харькова

Днем 17 февраля внимание патрульных привлек мужчина, который находился в пьяном виде в общественном месте.

Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что его разыскивают правоохранители за совершение мошенничества в Запорожской области, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины

Всего за минувшие сутки патрульные обнаружили четырех человек, находящихся в розыске.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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