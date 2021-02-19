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19.02.2021  11:07   

На деревообрабатывающем предприятии произошел пожар

Спасатели ликвидировали пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Волчанском районе.

Собщение о пожаре в селе Тихое поступило спасателям 17 февраля в 21:19.

На открытой территории, принадлежащей ООО Харьковская производственная компания «Древесный уголь», горели дрова в металлической сушке. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В 22:10 пожар был локализован и в 22:34 полностью ликвидирован.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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