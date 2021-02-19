На деревообрабатывающем предприятии произошел пожар

Спасатели ликвидировали пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Волчанском районе.
Собщение о пожаре в селе Тихое поступило спасателям 17 февраля в 21:19.
На открытой территории, принадлежащей ООО Харьковская производственная компания «Древесный уголь», горели дрова в металлической сушке. Площадь пожара составила 5 кв.м.
В 22:10 пожар был локализован и в 22:34 полностью ликвидирован.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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