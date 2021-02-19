Угоняют мотоциклы и ВАЗы: копы нашли злоумышленников (ФОТО)

Преступления задокументированы в Харьковском и Чугуевском районах.
Так, в конце января в полицию обратился 45-летний житель города Мерефа. Он рассказал, что неизвестный завладел его мотоциклом, который находился на территории двора.
Во время проведения розыскных мероприятий оперативники отдела полиции № 3 Харьковского райуправления полиции № 1 установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался безработный 31-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчина проник на территорию двора, выкатил мотоцикл и скрылся в неизвестном направлении.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения. Полицейские сообщили мужу о подозрении в совершении преступления.
В Чугуевское районное управление полиции обратился 55-летний житель села Николаевка. Заявитель сообщил, что не нашел свой автомобиль «ВАЗ», который накануне оставил во дворе домовладения.
На вызов выезжали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Во время проверки и установления всех обстоятельств выяснилось, что в тот день у заявителя гостил 40-летний товарищ. Во время застолья знакомый похитил ключи от автомобиля и вскоре уехал.
В селе Ивановка нетрезвый злоумышленник попал в дорожно-транспортное происшествие - он не справился с управлением и вылетел в кювет.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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