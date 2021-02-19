Главная Новости Криминал и происшествия Склад топливных брикетов сгорел в огне пожара
19.02.2021  10:01   

Склад топливных брикетов сгорел в огне пожара

Пожар произошел на территории предприятия Волчанского района.

17 февраля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре здания в селе Хотомля.

Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на территории частной фирмы «Газмонтажсервис» полностью охвачено огнем здание по производству топливных брикетов. Общая площадь пожара составила 32 м.кв.

В 00:30 пожар был локализован и в 01:05 ликвидирован.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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