Склад топливных брикетов сгорел в огне пожара

Пожар произошел на территории предприятия Волчанского района.
17 февраля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре здания в селе Хотомля.
Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на территории частной фирмы «Газмонтажсервис» полностью охвачено огнем здание по производству топливных брикетов. Общая площадь пожара составила 32 м.кв.
В 00:30 пожар был локализован и в 01:05 ликвидирован.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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