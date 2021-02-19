19.02.2021 10:01

Склад топливных брикетов сгорел в огне пожара

Пожар произошел на территории предприятия Волчанского района.

17 февраля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре здания в селе Хотомля.



Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что на территории частной фирмы «Газмонтажсервис» полностью охвачено огнем здание по производству топливных брикетов. Общая площадь пожара составила 32 м.кв.



В 00:30 пожар был локализован и в 01:05 ликвидирован.



Причина пожара и ущерб устанавливаются.