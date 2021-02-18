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18.02.2021  19:48   

Пожар: сгорела квартира на ХТЗ (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Александровском проспекте - пожар.

Здесь в доме №176. сгорела квартира на первом этаже.

Со слов очевидцев все живы и обошлось без пострадавших.

 

Тэги:  пожар, сгорела квартира, харьков
 
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