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18.02.2021  19:23   

Увез грузовик в неизвестном направлении: вор пойман

Полицейские Харьковщины задержали харьковчанина за незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 февраля в 12:40 в полицию обратился житель поселка Слатино Дергачевского района и сообщил, что двое неизвестных, злоупотребляя его доверием, незаконно завладели его автомобилем.
 
Мужчина под предлогом приобретения автомобиля «ЗИЛ ММ 3555» на металл погрузил его на эвакуатор и вывез, не рассчитавшись с владельцем.
 
По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Того же дня сотрудники отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 в совершении преступления разоблачили 36-летнего ранее судимого жителя Харькова. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
 
Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку отдела полиции. Местонахождение соучастника преступления в настоящее время устанавливается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, воровство, харьков
 
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