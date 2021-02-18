18.02.2021 19:23

Увез грузовик в неизвестном направлении: вор пойман

Полицейские Харьковщины задержали харьковчанина за незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 февраля в 12:40 в полицию обратился житель поселка Слатино Дергачевского района и сообщил, что двое неизвестных, злоупотребляя его доверием, незаконно завладели его автомобилем.

Мужчина под предлогом приобретения автомобиля «ЗИЛ ММ 3555» на металл погрузил его на эвакуатор и вывез, не рассчитавшись с владельцем.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Того же дня сотрудники отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 в совершении преступления разоблачили 36-летнего ранее судимого жителя Харькова. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку отдела полиции. Местонахождение соучастника преступления в настоящее время устанавливается.