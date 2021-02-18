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18.02.2021  17:49   

Огромная площадь и сотни эвакуированных: бомб не найдено (ФОТО)

Полицейские проверили информацию о минировании шести объектов в Харькове и области

Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали более 20 000 кв.  метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 861 человека. 
 
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
18 февраля 2021 года в 10:13 в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в двух зданиях по улице Шевченко, а в 10:48 - трех лицеях по улице Ярослава Мудрого, Астрономической и на проспекте Героев Сталинграда.
 
В 10:13 в полицию поступила информация о минировании админздания по улице Днепровской в ​​городе Мерефе.
 
По адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.  В ходе проверки правоохранители никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.
 
Информации зарегистрированы в Едином учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции.
 
По аналогичным ложными сообщениями о минировании объектов в Харькове и области следователями возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст.  259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
 
В настоящее время работниками полиции принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению ложных вызовов.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомбы, харьков
 
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