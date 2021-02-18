Главная Новости Криминал и происшествия Ушел из дома без телефона и пропал. Полицейские нашли подростка у метро
18.02.2021  15:30   

Ушел из дома без телефона и пропал. Полицейские нашли подростка у метро

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

 
К правоохранителям обратился житель Чугуева и рассказал, что 17 февраля в 15:00 его сын ушел из дома и не вернулся, телефон с собой не взял. Он отметил, что парень не первый раз уходил из дома.
 
Правоохранители Чугуевского райуправления полиции сразу начали поиски несовершеннолетнего. Отработав все возможные связи и места его нахождения, 18 февраля около 10:00 сотрудники уголовного розыска нашли парня возле станции метро «Индустриальная» в Харькове.
 
Полицейские доставили несовершеннолетнего в Чугуевское райуправление полиции, где его уже ожидала мать.
 
Работники полиции провели профилактическую беседу с парнем по недопущению подобных случаев в будущем.
 
Тэги:  подросток, ушел из дома, чугвев
 
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