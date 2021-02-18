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18.02.2021  14:49   

ДТП: Столкнулись японец и советская автоклассика (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ на улице Луи Пастера - авария.

Здесь столкнулись Nissan и Жигули.

По предварительной информации, пострадавших .

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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