18.02.2021 13:15

Уснул за рулем в обнимку с бутылкой водки. В Харькове обнаружили

Об этом сообщает телеграм-канал ТРУХА.

На кадрах видно, как на ул. Плехановской, 98А на обочине в автомобиле Daewoo Lanos за рулем уснул водитель. На сидении - пустая бутылка водки. Очевидцы безрезультатно пытаются привести водителя в чувство.

Ехал ли за рулем мужчина в нетрезвом состоянии или уже на месте осушил бутылку со спиртным - неизвестно.

Подробности ситуации неизвестны.