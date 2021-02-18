Главная Новости Криминал и происшествия Уснул за рулем в обнимку с бутылкой водки. В Харькове обнаружили
18.02.2021  13:15   

Уснул за рулем в обнимку с бутылкой водки. В Харькове обнаружили

Об этом сообщает телеграм-канал ТРУХА.

На кадрах видно, как на ул. Плехановской, 98А на обочине в автомобиле Daewoo Lanos за рулем уснул водитель. На сидении - пустая бутылка водки. Очевидцы безрезультатно пытаются привести водителя в чувство.

Ехал ли за рулем мужчина в нетрезвом состоянии или уже на месте осушил бутылку со спиртным - неизвестно. 

Подробности ситуации неизвестны.

Тэги:  нетрезвый водитель, харьков
 
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