Уснул за рулем в обнимку с бутылкой водки. В Харькове обнаружили

Об этом сообщает телеграм-канал ТРУХА.
На кадрах видно, как на ул. Плехановской, 98А на обочине в автомобиле Daewoo Lanos за рулем уснул водитель. На сидении - пустая бутылка водки. Очевидцы безрезультатно пытаются привести водителя в чувство.
Ехал ли за рулем мужчина в нетрезвом состоянии или уже на месте осушил бутылку со спиртным - неизвестно.
Подробности ситуации неизвестны.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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