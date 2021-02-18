На Холодной горе сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел утром 18 февраля.
Пожар произошел за ЮЖД, на перекрестке Полтавского Шляха с улицей Рылеева.
По словам очевидцев сгорел автомобиль ВАЗ 2109.
По одной версии, загорелась проводка. По второй, «сначала травило газом, клапан не закрылся и резко вспыхнуло», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Пожар потушили прибывшие на вызов сотрудники ГСЧС.
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День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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