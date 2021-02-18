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18.02.2021  12:09   

На Холодной горе сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел утром 18 февраля.

Пожар произошел за ЮЖД, на перекрестке Полтавского Шляха с улицей Рылеева.

По словам очевидцев сгорел автомобиль ВАЗ 2109.

По одной версии, загорелась проводка. По второй, «сначала травило газом, клапан не закрылся и резко вспыхнуло», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Пожар потушили прибывшие на вызов сотрудники ГСЧС.

 

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Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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