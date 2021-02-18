Главная Новости Криминал и происшествия На площади Свободы неизвестные разбили все витрины элитного бутика (ВИДЕО)
18.02.2021  11:15   

На площади Свободы неизвестные разбили все витрины элитного бутика (ВИДЕО)

Неизвестные повредили 10 стеклянных витрин и входные двери в магазин. Сумма ущерба устанавливается.

 
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского райуправления милиции № 318 февраля около 3:10.
 
 
Следственно-оперативная группа на месте провела осмотр места происшествия, изъяла видео с камер наблюдения и вещественные доказательства.
 
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  площадь свободы, бутик, витрины, вандализм
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.01 Криминал и происшествия Поножовщина на площади Свободы. Правоохранители нашли злоумышленника 04.01 Общество Более 4000 человек встречали Новый год на площади Свободы 19.12 Культура и Туризм ФОТО: На площади Свободы зажгла свои огни главная новогодняя елка Харькова - РЕДПОСТ  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 