18.02.2021 11:05

В Солоницевке сгорел автомобиль (ФОТО)

Пострадавших нет. Огнем поврежден моторный отсек и частично салон автомобиля.

Сообщение о пожаре в поселке Солоницевка Дергачевского района поступило в полицию 18 февраля в 03:30.

На улице Сумской Шлях на стоянке возле дома произошло возгорание автомобиля ВАЗ-21099, который принадлежит 36-летнему местному жителю.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 Харьковского райуправления полиции № 3 и сотрудники ГСЧС.

Спасатели рассказали, что в автомобиле горел моторный отсек и часть салона. В 4:03 состоялась локализация огня и в 04:45 - полное ликвидация. Огнем повреждено 3 кв.м. площади авто.





Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.



Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.





