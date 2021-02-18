Главная Новости Криминал и происшествия Пробка на выезде с Северной Салтовки: на Океане столкнулись легковушки (ФОТО)
18.02.2021  10:01   

Пробка на выезде с Северной Салтовки: на Океане столкнулись легковушки (ФОТО)

Авария произошла утром 18 февраля.

На перекрестке улиц Бучмы и Широнинцев около восьми часов утра столкнулись автомобили Cherry и Renault.

Патрульные оформляют ДТП.

По словам очевидцев, пробка прилагается.



 

Тэги:  дтп, харьков
 
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