18.02.2021 09:31

Госпродпотребслужба спустилась под землю проверять масочный режим

Мониторинговые проверки по контролю соблюдения масочного режима гражданами проводились на территории КП «Харьковский метрополитен».

16 февраля специалисты Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области совместно с представителями органов Национальной полиции Украины с применением средств видеофиксации осуществили мониторинг соблюдения масочного режима гражданами при нахождении на станции «Холодная гора».

Во время мониторинга выявлены граждане, находящиеся на платформе станции без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. По факту выявленных нарушений составлено 7 протоколов о нарушении санитарных норм на вышеуказанных граждан.

Также в ходе осуществления мероприятий, с гражданами проводилась разъяснительная работа и предоставлялись рекомендации по соблюдению профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).