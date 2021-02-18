Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевке автомобиль врезался в ворота детского сада (ФОТО)
18.02.2021  08:23   

На Журавлевке автомобиль врезался в ворота детского сада (ФОТО)

У авто разбит бампер, калитка на входе в детский сад деформирована.

Об аварии в спальном районе города сообщили очевидцы.

Вечером 17 февраля дегковой автомобиль врезался в калитку детского сада №87 по улице ул. Вологодской, 8.

«Как можно трухануть калитку детсада на местности, где нет дорог, и машины ползут 5 км/ч», – задается вопросом телеграм-канал ТруХа.

Официальная информация выясняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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