На Журавлевке автомобиль врезался в ворота детского сада (ФОТО)

У авто разбит бампер, калитка на входе в детский сад деформирована.
Об аварии в спальном районе города сообщили очевидцы.
Вечером 17 февраля дегковой автомобиль врезался в калитку детского сада №87 по улице ул. Вологодской, 8.
«Как можно трухануть калитку детсада на местности, где нет дорог, и машины ползут 5 км/ч», – задается вопросом телеграм-канал ТруХа.
Официальная информация выясняется.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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