На Салтовке пожарные тушили котельню (ФОТО)

Пожар произошел в Немышлянском районе Харькова.
16 февраля в 17:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Дмитрия Донского, 11.
К месту происшествия сразу были направлены 2 отделения службы спасения. По прибытию спасателей горел утеплитель и крыша помещения котельной. Общая площадь пожара составила 10 кв.м.
В 17:15 пожар был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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