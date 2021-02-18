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18.02.2021  08:04   

На Салтовке пожарные тушили котельню (ФОТО)

Пожар произошел в Немышлянском районе Харькова.

16 февраля в 17:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Дмитрия Донского, 11.

К месту происшествия сразу были направлены 2 отделения службы спасения. По прибытию спасателей горел утеплитель и крыша помещения котельной. Общая площадь пожара составила 10 кв.м.

В 17:15 пожар был локализован, а в 17:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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