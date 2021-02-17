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17.02.2021  19:48   

Внимание! Разыскиваются свидетели ДТП (ФОТО)

В аварии фуры и легковушки на проспекте Ландау сильно пострадал человек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 февраля 2021 года около 17:00 на проспекте Льва Ландау, 58 произошло столкновение грузовика MAN TGX 18.440 с полуприцепом Schmitz SKI 24 с автомобилем ВАЗ 111730. 
 
В результате ДТП пассажир легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул.  Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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