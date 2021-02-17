17.02.2021 19:48

Внимание! Разыскиваются свидетели ДТП (ФОТО)

В аварии фуры и легковушки на проспекте Ландау сильно пострадал человек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 февраля 2021 года около 17:00 на проспекте Льва Ландау, 58 произошло столкновение грузовика MAN TGX 18.440 с полуприцепом Schmitz SKI 24 с автомобилем ВАЗ 111730.

В результате ДТП пассажир легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.