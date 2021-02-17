17.02.2021 18:37

Женщины-разбойницы ограбили чету стариков (ФОТО)

Злоумышленницы завладели деньгами пенсионеров в сумме 7000 гривен.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении поступила к сотрудникам местного отдела полиции от 80-летней жительницы села Вербовка Балаклейского района.

Женщина рассказала, что из ее дома пропали деньги.

Полицейские установили, что к супругам пенсионеров в полдень во двор пришли несколько женщин. Пока двое из них отвлекали внимание хозяев, их союзница толкнула пенсионеров и закрыла в комнате. Злоумышленницы быстро обшарили дом, нашли деньги и скрылись.

Работники полиции за несколько часов установили личности злоумышленниц.

Ими оказались 33, 44 и 62-летние жительницы поселка Песочин Харьковской области. Полицейские изъяли у них деньги пенсионеров.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.