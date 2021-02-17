17.02.2021 18:37
Женщины-разбойницы ограбили чету стариков (ФОТО)
Злоумышленницы завладели деньгами пенсионеров в сумме 7000 гривен.
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении поступила к сотрудникам местного отдела полиции от 80-летней жительницы села Вербовка Балаклейского района.
Женщина рассказала, что из ее дома пропали деньги.
Полицейские установили, что к супругам пенсионеров в полдень во двор пришли несколько женщин. Пока двое из них отвлекали внимание хозяев, их союзница толкнула пенсионеров и закрыла в комнате. Злоумышленницы быстро обшарили дом, нашли деньги и скрылись.
Работники полиции за несколько часов установили личности злоумышленниц.
Ими оказались 33, 44 и 62-летние жительницы поселка Песочин Харьковской области. Полицейские изъяли у них деньги пенсионеров.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.