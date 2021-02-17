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17.02.2021  18:37   

Женщины-разбойницы ограбили чету стариков (ФОТО)

Злоумышленницы завладели деньгами пенсионеров в сумме 7000 гривен.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о преступлении поступила к сотрудникам местного отдела полиции от 80-летней жительницы села Вербовка Балаклейского района. 
 
Женщина рассказала, что из ее дома пропали деньги.
 
Полицейские установили, что к супругам пенсионеров в полдень во двор пришли несколько женщин.  Пока двое из них отвлекали внимание хозяев, их союзница толкнула пенсионеров и закрыла в комнате.  Злоумышленницы быстро обшарили дом, нашли деньги и скрылись.
 
Работники полиции за несколько часов установили личности злоумышленниц. 
 
Ими оказались 33, 44 и 62-летние жительницы поселка Песочин Харьковской области.  Полицейские изъяли у них деньги пенсионеров.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. 
 
Злоумышленницы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 
 
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
 
Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойницы, кража, харьков
 
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